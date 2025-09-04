Attivi e passivi di reddito impugnati non devono essere contabilizzati

Gli elementi attivi e passivi di reddito relativi a provvedimenti emessi a seguito di un giudizio non devono essere contabilizzati se oggetto di impugnazioni ammissibili e non manifestamente infondate. La corretta contabilizzazione deve infatti avvenire solo quando tali elementi siano ragionevolmente certi nell’an e nel quantum. Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 24485 depositata il 4 settembre.

Una società pubblica, in un giudizio per risarcimento del danno, ...