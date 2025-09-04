Operazione societaria fittizia, i sindaci rispondono se non segnalano

I sindaci di società sono chiamati a risarcire il fallimento, assieme all’amministratore unico, per l’omessa analisi della regolarità, sostanziale e non solo formale, dell’imputazione a capitale di una operazione societaria fittizia. È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 24004/2025, che ha rigettato il ricorso di uno dei sindaci (gli altri due avevano rinunciato al ricorso) confermando la condanna a risarcire la società, nel frattempo dichiarata fallita, di oltre un milione di euro....

