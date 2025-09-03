Bonus Sud anche alle imprese che dichiarano reddito agrario

L’ammissibilità delle imprese che dichiarano reddito agrario al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – il cosiddetto Bonus Sud previsto dall’articolo 1, comma 98 e seguenti della legge n. 208/2015 – è stata a lungo oggetto di dibattito. Una recente pronuncia della Corte di giustizia tributaria di Taranto (897/3/2025) ha confermato il diritto all’agevolazione anche a questi soggetti.

Si ricorda che l’agevolazione in commento è destinata alle imprese che investono in beni strumentali nuovi...