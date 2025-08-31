Impresa non operativa, è ingiustificato il diniego del rimborso Iva
La Cgt Campania si allinea alla normativa Ue che prevale su quella italiana
Il diritto alla detrazione e al rimborso dell’Iva non può essere negato alle società non operative o di mero godimento (società di comodo), previste dall’articolo 30 della legge 724/1994, per il solo mancato superamento della soglia di operatività in quanto trattasi di elementi presuntivi dichiarati dalla Corte europea in contrasto con i principi fondamentali di cui alla Direttiva 200/112/CE del 28 novembre 2006.
Sono queste le conclusioni della Cgt della Campania (presidente Tarallo, relatore Alvino...