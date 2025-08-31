Affitto d’azienda, in bilico l’inerenza dei costi sostenuti sull’immobile

Non sono deducibili le spese sostenute su un immobile in affitto per difetto del requisito dell’inerenza, trattandosi di costi che gravano sulla ditta affittuaria e non sulla proprietaria. È questa la massima che si ricava dalla decisione n. 52/03/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise (presidente Liberatore, relatore Cioffi).

Secondo il più recente orientamento della Corte di legittimità l’inerenza non implica la sussistenza di un rapporto causale fra costo e ricavo, ...