Il servizio eseguito va fatturato anche quando il cliente non paga
Il Fisco per contestare illeciti deve dimostrare l’avvenuto pagamento o l’evasione
Nelle prestazioni di servizi, il pagamento del corrispettivo non identifica il fatto generatore dell’Iva, che si è già verificato al momento dell’esecuzione, ma determina l’esigibilità dell’imposta, ovvero il termine ultimo entro il quale l’Iva va pagata all’erario e la fattura va emessa.
La stretta in tema di obbligo di fatturare
Il servizio eseguito, ma non pagato, arriva dalla Cassazione (sentenza 23 aprile 2025, n. 10693). Dall’altra parte, la pronuncia della Corte richiede all’amministrazione finanziaria, la quale contesta al prestatore...