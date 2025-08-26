Processo tributario telematico, attestazione di conformità per l’utilizzabilità degli atti

Non possono essere utilizzati in giudizio gli atti e i documenti privi della attestazione di conformità all’originale prescritta dall’articolo 25-bis, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992, nella sua versione pro-tempore vigente.

È quanto hanno affermato i giudici di merito in alcune recenti sentenze (237/20225 della Cgt di Padova e 1818/2025 della Cgt di Agrigento), con le quali è stato posto l’accento sull’importanza della regolarità formale dei depositi nel processo tributario telematico.

La norma originaria

Occorre premettere...