Sanzioni alla società, amministratore coinvolto solo se la Srl è fittizia
È stato rilevato il fatto che l’ufficio non ha mai provato le finalità elusive
L’atto di contestazione con cui il Fisco irroga all’amministratore di una società con personalità giuridica, in qualità di co-obbligato, le sanzioni tributarie riferite a violazioni imputate alla società, è illegittimo ove non venga dimostrato che la società sia un mero schermo fittizio, costituito al solo scopo di eludere il principio di responsabilità esclusiva sancito dall’articolo 7 del Dl 269/2003. È quanto affermato dalla Cgt di secondo grado della Campania con la sentenza 1917/19/2025 (presidente...