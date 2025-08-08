Accertamenti integrativi: strada sbarrata se basati sugli stessi documenti

È illegittimo l’accertamento integrativo se si fonda su una più approfondita valutazione di elementi già in possesso dell’ufficio e dai quali era scaturito un precedente provvedimento. A confermare questo principio è la Cassazione con la sentenza 22825/2025.

La vicenda trae origine da un accertamento emesso nei confronti di una società con cui l’Ufficio recuperava a tassazione un fondo rischi. Il provvedimento è stato impugnato e tra i diversi motivi è stato eccepito anche che si trattava di un accertamento...