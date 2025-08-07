Niente contraddittorio per atti notificati prima del 30 aprile 2024

La normativa sul contraddittorio preventivo ex articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) non trova applicazione qualora l’atto o l’invito che lo precede non solo siano stati emessi ma anche notificati prima del 30 aprile 2024. È questa l’interpretazione fornita dai giudici della Cgt Siracusa con la sentenza n. 1326/2025 (presidente e relatore Trebastoni).

Il caso

Il caso in esame scaturiva dalla notifica di un pvc a un’associazione, a seguito di un controllo eseguito al fine di verificare...