L’uso di riserve di utili per istituire un fondo non configura incasso giuridico
La Cgt Bari boccia l’interpretazione che ha equiparato la costituzione del fondo richiesto per partecipare a un bando regionale alla distribuzione di utili
L’impiego di riserve di utili per alimentare la costituzione di un fondo di riserva richiesto da un bando regionale per la concessione di aiuti al turismo, non configura una «giuridicamente effettiva» distribuzione dei suddetti utili, ed è dunque illegittimo l’avviso di accertamento per la tassazione in capo al socio, come reddito di capitale, ai sensi degli articoli 44 e 47 del Tuir, essendo irrilevante la circostanza che questa riserva sia stata alimentata attingendo dagli utili spettanti all’unico...