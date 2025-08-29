L’uso di riserve di utili per istituire un fondo non configura incasso giuridico

L’impiego di riserve di utili per alimentare la costituzione di un fondo di riserva richiesto da un bando regionale per la concessione di aiuti al turismo, non configura una «giuridicamente effettiva» distribuzione dei suddetti utili, ed è dunque illegittimo l’avviso di accertamento per la tassazione in capo al socio, come reddito di capitale, ai sensi degli articoli 44 e 47 del Tuir, essendo irrilevante la circostanza che questa riserva sia stata alimentata attingendo dagli utili spettanti all’unico...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi