Scissione, non tassato il fondo per rischi e oneri

La scissione è un’operazione fiscalmente neutrale che non può comportare la tassazione dei fondi per rischi e oneri per i quali, peraltro, la beneficiaria non aveva dedotto i relativi costi all’atto della loro iscrizione. La conferma arriva dalla sentenza 22805/2025 della Cassazione.

La vicenda nasceva da un avviso di accertamento per Ires sanzioni e interessi notificato nel 2012 a seguito di una verifica effettuata nel 2017. Il rilievo scaturisce da una scissione parziale di un’azienda speciale comunale...