Verifiche fiscali, l’accesso va motivato negli atti autorizzativi e nei verbali

È in vigore la nuova norma (articolo 13 bis del Dl 84/2025, convertito con modificazioni nella legge 108/2025) sulle maggiori garanzie informative nei confronti di professionisti e imprese sottoposte a un accesso a fini fiscali.

In base alla nuova previsione inserita nello Statuto del contribuente e in vigore dal 2 agosto scorso, negli atti di autorizzazione e nei verbali di verifica devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato...