Stabile organizzazione occulta con criteri stretti
Per i giudici non basta l’esistenza di un’attività di direzione e coordinamento
Non si configura la presenza di una stabile organizzazione occulta nel caso in cui l’incidenza della casa madre si limiti ad un’attività di direzione e coordinamento. E’ questa la conclusione alla quale pervengono i giudici della CgT di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 57/2025 (presidente Secchi, relatore De Domenico).
La conclusione cui pervengono i giudici lombardi è solo apparentemente scontata. Innanzi tutto, la correlazione tra il concetto di direzione e coordinamento, che richiama...