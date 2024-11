Auto aziendali, la manovra detta i tempi e le car policy

Dal 1° gennaio 2025, la rimodulazione dei coefficienti applicabili per il calcolo del fringe benefit relativo alle auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo favorirà i veicoli elettrici. Il Ddl di Bilancio riconosce infatti un rilevante risparmio fiscale per i veicoli completamente elettrici e per quelli ibridi plug-in: rispettivamente -60% e -20% di risparmio di imposte e contributi, in termini nominali, con riferimento ai medesimi veicoli e all’attuale disciplina.

Viceversa, le auto con motore...