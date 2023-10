Auto elettriche, per le colonnine bonus 80% fino a 8mila euro di Carmine Fotina









Un pacchetto di decreti del ministero delle Imprese e del made in Italy sblocca, dopo una lunga impasse, gli incentivi per gli impianti di ricarica domestici per le auto elettriche. Si tratta di 80 milioni di euro che, a valere sul Fondo automotive, erano stati assegnati a questa misura dal Dpcm del 4 agosto 2022. I contributi previsti sono pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica, come colonnine e dispositivi a parete (wall box).

Il limite massimo del contributo...