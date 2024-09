Autoimpiego, nuovi aiuti agli under 35

Under 35, progetti da ottobre sia per «Autoimpiego Centro-Nord Italia» sia per «Resto al Sud 2.0». Il decreto Coesione, convertito in legge 95/2024, ha introdotto le nuove misure per sostenere i giovani in condizioni di svantaggio economico e sociale nell’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali.

Autoimpiego Centro-Nord Italia

La misura è rivolta a chi vuole avviare una nuova attività di lavoro autonomo, imprenditoriale o libero-professionale. Questo può avvenire sia in forma individuale, aprendo una partita Iva...