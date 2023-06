Azioni al dipendente, vincolo triennale per evitare la tassazione di Cristian Valsiglio









Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 2.065,83 euro, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Qualora le azioni siano cedute prima di tale termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato...