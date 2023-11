Bene rubato e risarcito dall’assicurazione: il credito non si riduce di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Dismissioni da monitorare per mantenere il “bonus investimenti”, ma non per il furto del bene agevolato. Secondo l’articolo 1, comma 1060, della legge 178/2020, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione, i beni agevolati (”ordinari” e “4.0”) sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito d’imposta è ridotto escludendo il relativo costo. Per gli investimenti 4.0 è comunque applicabile il...