Beni conferiti, plusvalenza sul valore normale

Doppio binario Ires e Irap per la plusvalenza derivante dal conferimento in natura di beni non costituenti azienda o ramo di azienda: è questa l’importante precisazione contenuta nella risposta n. 171 del 20 agosto, su cui merita tornare (si veda anche il Sole 24 Ore del 21 agosto 2024) per svolgere alcune ulteriori considerazioni a corollario dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate.

Il caso esaminato nella risposta riguarda una società Alfa che effettua un conferimento di beni non costituenti...