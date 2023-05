Beni confiscati, più chance per chiedere i crediti inevasi di Giovanbattista Tona

È la data in cui è venuto ad esistenza il credito che lo rende azionabile nei confronti dei patrimoni sottoposti a confisca in base alle norme del Codice antimafia (Dlgs 159 del 2011); e non rileva il fatto che sia divenuto liquido ed esigibile in epoca successiva. Con la sentenza n.13474 del 30 marzo 2023 la Cassazione aggiunge un tassello chiarificatore sulla tutela dei crediti di buona fede.

Le regole

L’articolo 52, comma 1, Dlgs 159 del 2011, stabilisce che la confisca disposta in un procedimento di prevenzione...