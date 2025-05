Spa, il riscatto senza vincoli delinea un exit way per l’uscita del socio di minoranza

Il contributo analizza la recente massima n. 87/2024 del Consiglio Notarile di Firenze, che ha affermato la legittimità della clausola statutaria di riscatto ad nutum nelle società di capitali in forza della quale un socio (ovvero la medesima società in caso di società per azioni) possa riscattare da uno o più soci le rispettive partecipazioni senza che tale diritto sia sottoposto a condizioni o termini temporali definiti.

L’istituto del riscatto, in generale, è utilizzato per regolamentare ex ante...