Versamenti al 21 luglio, check up in agricoltura per sfruttare i tempi supplementari

Proroga per le imposte sui redditi anche per alcuni agricoltori. Il decreto fiscale approvato il 12 giugno dal Consiglio dei ministri prevede il differimento al 21 luglio dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Il prossimo 30 giugno scade, infatti, il termine per procedere al versamento del saldo delle imposte 2024 e del primo acconto 2025 per i soggetti Irpef e per i soggetti Ires che hanno approvato il Bilancio nei termini ...