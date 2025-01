Beni culturali e spettacolo, erogazioni liberali 2024 con comunicazione online entro il 31 gennaio

Volata finale per la comunicazione online delle erogazioni liberali. Il ministero della Cultura (Mic) ha reso operativo un portale dedicato alla comunicazione delle erogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 dai beneficiari in base all’articolo 100, comma 2, lettera m) del Tuir, destinate alla realizzazione di progetti in ambito dei beni culturali o dello spettacolo. Si tratta di una piattaforma digitale, disponibile sino al 31 gennaio 2025, predisposta per implementare il processo di comunicazione...

