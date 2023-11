Beni patrimonio i terreni agricoli concessi in affitto di Sauro Garavini e Giorgio Gavelli

La Dre Emilia Romagna in risposta a un interpello: il reddito d’impresa che ne deriva va determinato con i criteri dei redditi fondiari









I terreni agricoli posseduti da una Srl che ha perduto la natura (civilistica e fiscale) di società agricola – poiché nel tempo ha destinato tutti i fondi all’affitto (così come i fabbricati in proprietà sono stati concessi in locazione) - vanno considerati «immobili patrimonio» ai sensi dell’articolo 90 del Tuir, in quanto beni diversi sia da quelli strumentali sia da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa («immobili merce»). Conseguentemente, il reddito d’impresa...