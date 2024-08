Beni del trust retrocessi senza imposta di donazione

Non è soggetto a imposta di donazione il ritrasferimento ai disponenti dei beni vincolati in un trust a seguito della cessazione del trust stesso in conseguenza della rinuncia alla posizione beneficiaria da parte dei soggetti designati quali beneficiari del trust: lo riconosce l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 165 del 1° agosto 2024.

Il caso sotto esame era quello di un trust istituito (con opzione per la legge di Jersey) nominando un trustee diverso dai disponenti (e, quindi, ...