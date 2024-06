Bilanci Esg, la filiera ha tre anni per prepararsi

Approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri di ieri il decreto delegato per il recepimento della direttiva 2022/2464/UE, la Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Le norme estendono gradualmente gli obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità. A regime si applicheranno a tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché alle piccole e medie imprese (purché abbiano emesso strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su...

