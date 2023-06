Bocciata la rettifica basata solo sui verbali predisposti dal Fisco di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

Se il Fisco basa la propria contestazione solo sui rilievi contenuti nei propri verbali (Pvc), il principio dell’onere della prova non è rispettato. Così la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, con la sentenza 850/2/2023 del 25 maggio 2023 (presidente Romano, relatore Pellegrino) ha annullato la pretesa impositiva relativa all’accertamento di maggiori ricavi in capo a una società che ha in concessione una spiaggia: la pretesa era fondata solo su presunzioni prive dei requisiti di...