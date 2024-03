Bocciato il trasferimento dei bonus al momento di separazione dei coniugi

Marito e moglie che si separano non possono spartirsi i bonus casa. Se hanno iniziato a detrarre le spese a metà devono finire così: non è consentito inserire nell’accordo di separazione consensuale una postilla in base alla quale si pattuisce che uno dei due utilizzerà l’intera detrazione per le rate residue. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria (sentenza 42/3/2024 dello scorso 17 gennaio) ha bocciato l’iniziativa di due contribuenti che avevano tentato di dare una lettura ...

