Bonus casa e cessione dei crediti, si moltiplica la sanzione per il rinvio a novembre di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour









Rischio moltiplicazione per le sanzioni collegate alla remissione in bonis. È l’effetto dell’applicazione pratica della novità, inserita nella legge di conversione del decreto Cessioni (Dl n. 11/2023), che consentirà di utilizzare il termine più lungo del 30 novembre per le cessioni relative al 2022 (e rate residue degli anni 2020 e 2021), anche per chi non aveva un contratto firmato al 31 marzo scorso.

Il problema dipende dal fatto che, nei modelli comunicazione dell’opzione di cessione e sconto ...