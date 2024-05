Bonus casa, ultima volata per cedere le rate residue

Corsa contro il tempo per cedere prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo 4-bis, comma 7, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, le rate residue per le spese sostenute dal 2020 al 2023, riferite a detrazioni potenzialmente utilizzabili dal 2024 al 2032 e trasformate, con la cessione, in crediti compensabili in F24 dal 2025 al 2033.

Fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del cosiddetto decreto superbonus 2024 (decreto legge 29 marzo 2024, n. 39), ...