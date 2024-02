Bonus edilizi e (ir)rilevanza fiscale, in attesa dei chiarimenti del Fisco

I bonus edilizi collegati al sostenimento di spese per interventi su immobili vanno qualificati, dal punto di vista contabile, come contributi (in conto impianti o in conto esercizio). Ai fini fiscali il beneficio consiste in una detrazione d’imposta, irrilevante ai sensi dell’articolo 99 del Tuir. La natura tributaria non muta anche se gli importi spettanti vengono ceduti, in quanto essa resta pur sempre una forma di riduzione dell’imposta a cui la detrazione si riferisce.