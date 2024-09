Bonus edilizi, le Entrate confermano lo stop alla cessione delle rate residue: pochi i rimedi

Lo stop alla cessione delle rate di detrazione inutilizzate non ha grandi rimedi. E rischia di spiazzare molti contribuenti. Nelle risposte a Speciale Telefisco, l’agenzia delle Entrate ha confermato in pratica il blocco deciso dalla legge di conversione del Dl 39/2024 (comma 7 dell’articolo 4-bis). Norma che dal 29 maggio scorso ha chiuso definitivamente la possibilità di optare per la cessione «in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi