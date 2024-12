Bonus prima casa al rientro in Italia con trasferimento di residenza

L’agevolazione per l’acquisto della prima casa compete alla persona che, nel momento in cui stipula il contratto di compravendita, risulti trasferita all’estero per ragioni di lavoro; e quindi non compete alla persona che, seppur trasferita all’estero, risulti rientrata in Italia, ma non abbia già trasferito la residenza nel Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto oppure non si sia obbligata a trasferire in tale Comune la propria residenza entro 18 mesi dal giorno del rogito. È la corretta...

