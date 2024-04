Bonus ricerca omesso nel quadro RU: controlli senza il termine di 8 anni

La qualificazione di inesistenza del credito compensato non può mai derivare dalla decadenza per omessa esposizione in dichiarazione del credito, ma solo da condotte fraudolente e non verificabili in sede di controllo formale. Sono questi i principi riaffermati dalla Cgt di Brescia con la sentenza n. 125/1/2024 depositata il 18 marzo scorso (presidente Marchetti e relatore Bonamartini).

La controversia

Con atto di recupero notificato nel 2021, l’agenzia delle Entrate recuperava il credito d’imposta per ricerca e ...