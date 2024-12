Bonus Zes unica anche nel 2025. Dote di partenza da 2,2 miliardi

Scatta la proroga al 2025 per il credito d’imposta alle imprese operanti nelle regioni rientranti nella Zes unica a sostegno dell’acquisizione dei beni strumentali. La legge di Bilancio per il 2025 autorizza da subito la spesa di 2,2 miliardi di euro per l’anno 2025.

Gli investimenti ammissibili

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Per l’anno 2025, ai fini della fruizione del credito d’imposta, le imprese dovranno comunicare all’agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025...