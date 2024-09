Borsa o private equity, le strade (e i costi) per lo sviluppo d’impresa

A livello nazionale sono sempre più recenti i casi in cui le aziende quotate decidono di delistarsi, ovvero di percorrere il percorso inverso a quello che le aveva rese “pubbliche”, tornando quindi ad essere “private”. Vediamo cosa comporta e come il delisting si leghi agli obiettivi iniziali che avevano portato in borsa l’azienda, accanto alla modalità alternativa che è quella dell’ingresso di un fondo di private equity nel capitale. In quanto tutte e tre queste situazioni sono intimamente collegate...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi