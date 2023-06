Calcio, torna la stretta sulle finte plusvalenze di Marco Mobili e Gianni Trovati









Torna in campo la doppia stretta contro le plusvalenze fittizie delle società di calcio. La norma, voluta dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e già presentata come emendamento al decreto Milleproroghe da cui poi era stata espunta per estraneità di materia, sembra ora destinata al nuovo decreto su Sport e Pubblica amministrazione che questa mattina sarà all’esame del preconsiglio dei ministri in vista della riunione di governo in programma domani.

Nel decreto, che arricchisce il già pesante...