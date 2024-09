Calcolo proporzionale per la flat tax delle imprese cessate nel 2023

Ricalcolo con conguaglio per la determinazione della «flat tax incrementale» delle imprese che hanno cessato l’attività nel corso del 2023, con effetto sui modelli dichiarativi in corso di presentazione e, probabilmente, anche con correzione dei saldi d’imposta versati quest’estate. La risposta resa dalle Entrate nel corso dell’evento Telefisco del 19 settembre, incidendo sulla determinazione delle imposte relative al 2023, costringe alcuni contribuenti a rimettere in discussione calcoli già fatti...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi