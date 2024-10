Cambi a livello societario con più effetti

I vari intrecci tra cause di esclusione, di cessazione e di decadenza rendono in molti casi difficoltosa la scelta di adesione al concordato e, conseguentemente, alla sanatoria per gli anni pregressi dal 2018 al (per ora) 2022.

Occorre ricordare che le cause di esclusione (articolo 11 del Dlgs 13/2024) impediscono, ex ante, l’adesione alla proposta di concordato; le ipotesi di cessazione (articolo 21) comportano il venir meno degli effetti «a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica» una...