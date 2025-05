Cambio Isa per nuovo codice Ateco, niente cessazione dal concordato

L’eventuale cambio di indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non è, di per sé, motivo di cessazione del concordato preventivo biennale (Cpb) relativamente al periodo d’imposta 2025. È la risposta ad uno dei quesiti più ricorrenti per i contribuenti che hanno aderito al concordato per il biennio 2024-2025 resa tramite faq dall’agenzia delle Entrate, che coglie anche l’occasione di chiarire un aspetto...

