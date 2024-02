Caos calendario per le nuove autotutele

Dal 18 gennaio sono entrate in vigore l’autotutela obbligatoria e facoltativa: novità rilevanti, posto che finora il diniego all’annullamento in autotutela non era impugnabile (Corte Costituzionale, 181/2017).

Ma l’esordio non è dei più felici, almeno dal punto di vista del coordinamento delle modifiche recate allo Statuto del contribuente e al processo tributario.

Il Dlgs 220/2023 prevede ora espressamente l’impugnazione del rifiuto sia espresso sia tacito all’annullamento in caso di autotutela obbligatoria...