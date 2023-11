Carburante vegetale, licenze da aggiornare entro il 1° dicembre di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Licenze da aggiornare entro il 1° dicembre 2023 e contabilità separata per l’Hvo, il carburante di origine vegetale che, per le Dogane, è prodotto commercialmente e fiscalmente distinto dal gasolio tradizionale.

L’agenzia Dogane e Monopoli torna sulla maggiore attualità accise oggi in discussione, per regolamentare le prime casistiche fiscali ed operative. Sui gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, che al momento, in concreto, nella filiera distributiva si limitano appunto al...