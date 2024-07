Carried interest anche con strumenti senza diritti rafforzati

Per verificare il rispetto del requisito che i manager detentori di strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) facciano nella società un investimento complessivo che comporti un esborso effettivo pari ad almeno l’1% del valore del patrimonio netto della società (una delle condizioni per attivare la presunzione assoluta che i redditi dell’investimento non costituiscano redditi di lavoro), si può tener conto anche dei loro investimenti – sia diretti sia indiretti – ...

