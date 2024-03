Cartelle, dal 2025 al via i pagamenti in 84 rate: 120 solo dal 2031

La riforma della riscossione attesa lunedì prossimo in consiglio dei ministri punterà sull’obiettivo delle 120 rate promesso dalla legge delega per consentire a chi è in difficoltà di spalmare i propri debiti fiscali in 10 anni. Ma per raggiungerlo impiegherà parecchio tempo, in un percorso alla ricerca dell’equilibrio difficile fra l’aiuto ai contribuenti e la tutela dei saldi di finanza pubblica.

Nel testo del decreto attuativo a cui i tecnici del ministero dell’Economia stanno lavorando per le ...