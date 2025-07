Casa, rischio evasione in aumento per 10 miliardi di piccoli lavori Gli sconti al 36% per le seconde case depotenziano il contrasto di interessi: installazioni di condizionatori, infissi, caldaie e piccole manutenzioni rischiano di finire nel sommerso. Per Cna andiamo verso un ritorno ai livelli di spesa del 2011