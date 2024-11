Casi e Questioni: cumulo tra patent box e R&S, la rettifca nel quadro RU

Il cumulo tra patent box e credito d’imposta R&S comporta la nettizzazione, dalla base di calcolo del credito d’imposta, del beneficio fiscale patent box. La circolare 5/E/2023 associa la restituzione del credito R&S alla sua avvenuta fruizione, non disciplinando il caso di credito non compensato, in tutto o in parte. Pare dunque ragionevole procedere al ricalcolo in diminuzione del credito R&S non fruito direttamente al rigo RU12 colonna 2, con selezione della colonna 1 “vedere istruzioni”, del modello redditi contenente l’opzione patent box. Ecco come.