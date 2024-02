Deducibilità per cassa dei tributi esclusa con riaddebito a terzi di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La regola della deduzione per cassa dei tributi, prevista all’interno del reddito d’impresa dall’articolo 99, del Tuir, non si applica in due casi: a) quando i tributi sono collegati a componenti positivi, in quanto oggetto di addebito nei confronti di un terzo...