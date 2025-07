Cer, al via le domande nei comuni con abitanti oltre 5mila e fino a 50mila

Imprese nei comuni oltre i 5.000 abitanti, al via le domande per ottenere il 40% a fondo perduto concessi dal PNRR per investimenti in impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha reso noto il Decreto direttoriale del 17 luglio 2025, ora anche i Comuni con una popolazione fino a 50 mila abitanti potranno accedere ai contributi del PNRR destinati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Le risorse sono destinate a sostenere...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi