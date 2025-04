Cessione dei crediti, per le spese 2025 resta in pista soltanto il superbonus

Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per tutte le spese, collegate a bonus ordinari, successive al 31 dicembre del 2024. In pratica, da gennaio di quest’anno resta in pista soltanto il superbonus, purché ovviamente i lavori, con la presentazione dei titoli entro i termini, abbiano avuto accesso alle deroghe previste dai due decreti Blocca cessioni dell’esecutivo.

L’agenzia delle Entrate utilizza una risposta a interpello (la n. 107/2025) per fare piazza pulita dei dubbi e delle ...